Chis AI (CHISAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Chis AI (CHISAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Chis AI (CHISAI) Information

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Officiel hjemmeside:
https://chisai.io/
Hvidbog:
https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a

Chis AI (CHISAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chis AI (CHISAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.27688
$ 0.27688
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.16118
$ 0.16118

Chis AI (CHISAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Chis AI (CHISAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CHISAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CHISAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CHISAI's tokenomics, kan du udforske CHISAI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.