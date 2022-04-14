Chis AI (CHISAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chis AI (CHISAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chis AI (CHISAI) Information Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control. Officiel hjemmeside: https://chisai.io/ Hvidbog: https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs Block Explorer: https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a Køb CHISAI nu!

Chis AI (CHISAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chis AI (CHISAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.27688 $ 0.27688 $ 0.27688 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.16118 $ 0.16118 $ 0.16118 Få mere at vide om Chis AI (CHISAI) pris

Chis AI (CHISAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chis AI (CHISAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHISAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHISAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHISAI's tokenomics, kan du udforske CHISAI tokens live-pris!

Chis AI (CHISAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHISAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHISAI prishistorikken nu!

