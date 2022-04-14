Seed.Photo (PHOTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Seed.Photo (PHOTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Seed.Photo (PHOTO) Information SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space. Officiel hjemmeside: https://www.seed.photo Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7 Køb PHOTO nu!

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Seed.Photo (PHOTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.34 $ 4.34 $ 4.34 Alle tiders Lav: $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 Nuværende pris: $ 1.0761 $ 1.0761 $ 1.0761 Få mere at vide om Seed.Photo (PHOTO) pris

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Seed.Photo (PHOTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHOTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHOTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHOTO's tokenomics, kan du udforske PHOTO tokens live-pris!

Sådan køber du PHOTO Er du interesseret i at tilføje Seed.Photo (PHOTO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PHOTO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PHOTO på MEXC nu!

Seed.Photo (PHOTO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PHOTO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PHOTO prishistorikken nu!

PHOTO Prisprediktion Vil du vide, hvor PHOTO måske er på vej hen? Vores PHOTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PHOTO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!