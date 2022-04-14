Pendle (PENDLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pendle (PENDLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pendle (PENDLE) Information Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Officiel hjemmeside: https://pendle.finance/ Hvidbog: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 Køb PENDLE nu!

Pendle (PENDLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pendle (PENDLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 913.53M $ 913.53M $ 913.53M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 167.37M $ 167.37M $ 167.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 7.5305 $ 7.5305 $ 7.5305 Alle tiders Lav: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 Nuværende pris: $ 5.458 $ 5.458 $ 5.458 Få mere at vide om Pendle (PENDLE) pris

Pendle (PENDLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pendle (PENDLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PENDLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PENDLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PENDLE's tokenomics, kan du udforske PENDLE tokens live-pris!

Sådan køber du PENDLE Er du interesseret i at tilføje Pendle (PENDLE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PENDLE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PENDLE på MEXC nu!

Pendle (PENDLE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PENDLE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PENDLE prishistorikken nu!

PENDLE Prisprediktion Vil du vide, hvor PENDLE måske er på vej hen? Vores PENDLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PENDLE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!