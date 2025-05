PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

NavnPENDLE

RangNo.97

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)41.82%

Cirkulationsforsyning162,373,554.20720965

Max Udbud0

Samlet Udbud281,527,448.45853144

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj7.517135769763217,2024-04-11

Laveste pris0.033486880201439986,2022-11-09

Offentlig blockchainETH

IndledningPendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.