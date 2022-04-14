OSOL (OSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i OSOL (OSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OSOL (OSOL) Information The OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO. Officiel hjemmeside: https://osol.ai/ Hvidbog: https://oxyz.slite.com/app/docs/7_VtpXrTwG8rNr Block Explorer: https://solscan.io/token/2otVNpcHXn9MKeDk3Zby5uanF3s7tki4toaJ3PZcXaUd Køb OSOL nu!

OSOL (OSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OSOL (OSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.392 $ 0.392 $ 0.392 Alle tiders Lav: $ 0.001757453013195832 $ 0.001757453013195832 $ 0.001757453013195832 Nuværende pris: $ 0.001843 $ 0.001843 $ 0.001843 Få mere at vide om OSOL (OSOL) pris

OSOL (OSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OSOL (OSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OSOL's tokenomics, kan du udforske OSOL tokens live-pris!

