Aura (AURASOL) Information The token with the most aura. Officiel hjemmeside: https://www.auramaxxing.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DtR4D9FtVoTX2569gaL837ZgrB6wNjj6tkmnX9Rdk9B2 Køb AURASOL nu!

Aura (AURASOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aura (AURASOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 156.30M $ 156.30M $ 156.30M Samlet udbud $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M Cirkulerende forsyning $ 963.29M $ 963.29M $ 963.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 156.64M $ 156.64M $ 156.64M Alle tiders Høj: $ 0.24573 $ 0.24573 $ 0.24573 Alle tiders Lav: $ 0.00056213727092408 $ 0.00056213727092408 $ 0.00056213727092408 Nuværende pris: $ 0.16226 $ 0.16226 $ 0.16226 Få mere at vide om Aura (AURASOL) pris

Aura (AURASOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aura (AURASOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AURASOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AURASOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AURASOL's tokenomics, kan du udforske AURASOL tokens live-pris!

Sådan køber du AURASOL Er du interesseret i at tilføje Aura (AURASOL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AURASOL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AURASOL på MEXC nu!

Aura (AURASOL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AURASOL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AURASOL prishistorikken nu!

AURASOL Prisprediktion Vil du vide, hvor AURASOL måske er på vej hen? Vores AURASOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AURASOL Tokens prisprediktion nu!

