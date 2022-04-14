ORIGYN (OGY) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORIGYN (OGY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORIGYN (OGY) Information OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. Officiel hjemmeside: https://www.origyn.com Hvidbog: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf Block Explorer: https://dashboard.origyn.com/explorer Køb OGY nu!

ORIGYN (OGY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORIGYN (OGY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Alle tiders Lav: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 Nuværende pris: $ 0.002396 $ 0.002396 $ 0.002396 Få mere at vide om ORIGYN (OGY) pris

ORIGYN (OGY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORIGYN (OGY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OGY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OGY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OGY's tokenomics, kan du udforske OGY tokens live-pris!

Sådan køber du OGY Er du interesseret i at tilføje ORIGYN (OGY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OGY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OGY på MEXC nu!

ORIGYN (OGY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OGY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OGY prishistorikken nu!

OGY Prisprediktion Vil du vide, hvor OGY måske er på vej hen? Vores OGY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OGY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!