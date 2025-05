OGY

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

NavnOGY

RangNo.774

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning7,828,640,875

Max Udbud0

Samlet Udbud10,416,365,239.872936

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.04584611512274245,2022-06-17

Laveste pris0.001677040809560427,2025-04-06

Offentlig blockchainOGY2

Sektor

Social Media

