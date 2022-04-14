OG (OG) Tokenomics Få vigtig indsigt i OG (OG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OG (OG) Information OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com/og/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294 Køb OG nu!

OG (OG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OG (OG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.23M $ 70.23M $ 70.23M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 17.142 $ 17.142 $ 17.142 Alle tiders Lav: $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 Nuværende pris: $ 16.332 $ 16.332 $ 16.332 Få mere at vide om OG (OG) pris

OG (OG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OG (OG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OG's tokenomics, kan du udforske OG tokens live-pris!

Sådan køber du OG Er du interesseret i at tilføje OG (OG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OG på MEXC nu!

OG (OG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OG prishistorikken nu!

OG Prisprediktion Vil du vide, hvor OG måske er på vej hen? Vores OG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!