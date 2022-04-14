Openfabric AI (OFN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Openfabric AI (OFN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Openfabric AI (OFN) Information Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Officiel hjemmeside: https://openfabric.ai/ Hvidbog: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97 Køb OFN nu!

Openfabric AI (OFN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Openfabric AI (OFN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 470.33K $ 470.33K $ 470.33K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Alle tiders Høj: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 Alle tiders Lav: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 Nuværende pris: $ 0.00269 $ 0.00269 $ 0.00269 Få mere at vide om Openfabric AI (OFN) pris

Openfabric AI (OFN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Openfabric AI (OFN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OFN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OFN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OFN's tokenomics, kan du udforske OFN tokens live-pris!

