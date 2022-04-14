OCTA (OCTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i OCTA (OCTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OCTA (OCTA) Information OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. Officiel hjemmeside: https://octa.space Hvidbog: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Block Explorer: https://scan.octa.space/ Køb OCTA nu!

OCTA (OCTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OCTA (OCTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.21M $ 19.21M $ 19.21M Samlet udbud $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M Cirkulerende forsyning $ 38.30M $ 38.30M $ 38.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.07M $ 24.07M $ 24.07M Alle tiders Høj: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Alle tiders Lav: $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 Nuværende pris: $ 0.5015 $ 0.5015 $ 0.5015 Få mere at vide om OCTA (OCTA) pris

OCTA (OCTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OCTA (OCTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCTA's tokenomics, kan du udforske OCTA tokens live-pris!

