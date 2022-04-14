OBORTECH (OBORTECH) Tokenomics Få vigtig indsigt i OBORTECH (OBORTECH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OBORTECH (OBORTECH) Information OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. Officiel hjemmeside: https://www.obortech.io/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b Køb OBORTECH nu!

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OBORTECH (OBORTECH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Alle tiders Høj: $ 0.047 $ 0.047 $ 0.047 Alle tiders Lav: $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 Nuværende pris: $ 0.00758 $ 0.00758 $ 0.00758 Få mere at vide om OBORTECH (OBORTECH) pris

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OBORTECH (OBORTECH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OBORTECH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OBORTECH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OBORTECH's tokenomics, kan du udforske OBORTECH tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje OBORTECH (OBORTECH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OBORTECH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

OBORTECH (OBORTECH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OBORTECH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OBORTECH prishistorikken nu!

OBORTECH Prisprediktion Vil du vide, hvor OBORTECH måske er på vej hen? Vores OBORTECH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OBORTECH Tokens prisprediktion nu!

