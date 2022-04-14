Oasys Token (OAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oasys Token (OAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oasys Token (OAS) Information Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.oasys.games/ Hvidbog: https://docs.oasys.games/ Block Explorer: https://scan.oasys.games/ Køb OAS nu!

Oasys Token (OAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oasys Token (OAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.90M $ 55.90M $ 55.90M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.30M $ 119.30M $ 119.30M Alle tiders Høj: $ 0.33079 $ 0.33079 $ 0.33079 Alle tiders Lav: $ 0.010164132797505056 $ 0.010164132797505056 $ 0.010164132797505056 Nuværende pris: $ 0.01193 $ 0.01193 $ 0.01193 Få mere at vide om Oasys Token (OAS) pris

Oasys Token (OAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oasys Token (OAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OAS's tokenomics, kan du udforske OAS tokens live-pris!

