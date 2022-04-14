Energi (NRG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Energi (NRG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Energi (NRG) Information Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure Officiel hjemmeside: https://energi.world/ Hvidbog: https://www.energi.world/whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.energi.network/ Køb NRG nu!

Energi (NRG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Energi (NRG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.51M $ 3.51M $ 3.51M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 Alle tiders Lav: $ 0.022841577272082456 $ 0.022841577272082456 $ 0.022841577272082456 Nuværende pris: $ 0.03548 $ 0.03548 $ 0.03548 Få mere at vide om Energi (NRG) pris

Energi (NRG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Energi (NRG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NRG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NRG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NRG's tokenomics, kan du udforske NRG tokens live-pris!

Sådan køber du NRG Er du interesseret i at tilføje Energi (NRG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NRG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NRG på MEXC nu!

Energi (NRG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NRG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NRG prishistorikken nu!

NRG Prisprediktion Vil du vide, hvor NRG måske er på vej hen? Vores NRG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NRG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!