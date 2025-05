NRG

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

NavnNRG

RangNo.1540

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.25%

Cirkulationsforsyning97,538,616.64111954

Max Udbud0

Samlet Udbud97,538,616.64111954

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj9.8980176742,2019-06-25

Laveste pris0.022841577272082456,2025-04-09

Offentlig blockchainNRG

IndledningEnergi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.