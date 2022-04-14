ORDI (ORDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORDI (ORDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORDI (ORDI) Information ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain. Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0 Køb ORDI nu!

ORDI (ORDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORDI (ORDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 187.87M $ 187.87M $ 187.87M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 187.87M $ 187.87M $ 187.87M Alle tiders Høj: $ 96.393 $ 96.393 $ 96.393 Alle tiders Lav: $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 Nuværende pris: $ 8.946 $ 8.946 $ 8.946 Få mere at vide om ORDI (ORDI) pris

ORDI (ORDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORDI (ORDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORDI's tokenomics, kan du udforske ORDI tokens live-pris!

