Nobody Sausage (NOBODY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nobody Sausage (NOBODY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nobody Sausage (NOBODY) Information Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Officiel hjemmeside: https://nobodysausage.club/ Block Explorer: https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon Køb NOBODY nu!

Nobody Sausage (NOBODY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nobody Sausage (NOBODY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 943.09M $ 943.09M $ 943.09M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M Alle tiders Høj: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Alle tiders Lav: $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 Nuværende pris: $ 0.044109 $ 0.044109 $ 0.044109 Få mere at vide om Nobody Sausage (NOBODY) pris

Nobody Sausage (NOBODY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nobody Sausage (NOBODY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOBODY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOBODY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOBODY's tokenomics, kan du udforske NOBODY tokens live-pris!

Sådan køber du NOBODY Er du interesseret i at tilføje Nobody Sausage (NOBODY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NOBODY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NOBODY på MEXC nu!

Nobody Sausage (NOBODY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NOBODY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NOBODY prishistorikken nu!

NOBODY Prisprediktion Vil du vide, hvor NOBODY måske er på vej hen? Vores NOBODY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOBODY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!