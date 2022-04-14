NEWM (NEWM) Tokenomics Få vigtig indsigt i NEWM (NEWM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NEWM (NEWM) Information NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain. Officiel hjemmeside: https://newm.io Hvidbog: https://newm.io/whitepaper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d

NEWM (NEWM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NEWM (NEWM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 9.74B Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.30M Alle tiders Høj: $ 0.00306 Alle tiders Lav: $ 0.000212896807203877 Nuværende pris: $ 0.0003391

NEWM (NEWM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NEWM (NEWM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEWM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEWM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEWM's tokenomics, kan du udforske NEWM tokens live-pris!

Sådan køber du NEWM Er du interesseret i at tilføje NEWM (NEWM) til din portefølje?

NEWM (NEWM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEWM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NEWM Prisprediktion Vil du vide, hvor NEWM måske er på vej hen? Vores NEWM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

