Node Pay (NC) Information Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Officiel hjemmeside: https://www.nodepay.ai/ Hvidbog: https://docs.nodepay.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE Køb NC nu!

Node Pay (NC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Node Pay (NC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 177.47M $ 177.47M $ 177.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.17M $ 20.17M $ 20.17M Alle tiders Høj: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 Alle tiders Lav: $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 Nuværende pris: $ 0.02017 $ 0.02017 $ 0.02017 Få mere at vide om Node Pay (NC) pris

Node Pay (NC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Node Pay (NC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NC's tokenomics, kan du udforske NC tokens live-pris!

Node Pay (NC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NC prishistorikken nu!

NC Prisprediktion Vil du vide, hvor NC måske er på vej hen? Vores NC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NC Tokens prisprediktion nu!

