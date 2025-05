NC

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

NavnNC

RangNo.1224

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.50%

Cirkulationsforsyning177,472,445

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud999,995,169.1402713

Cirkulationshastighed0.1774%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4781783640298408,2025-01-17

Laveste pris0.03169681551524243,2025-04-07

Offentlig blockchainSOL

IndledningNodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.