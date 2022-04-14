Nuklai (NAI) Tokenomics

Nuklai (NAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Nuklai (NAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Nuklai (NAI) Information

Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI.

Officiel hjemmeside:
https://www.nukl.ai/
Hvidbog:
https://docs.nukl.ai/
Block Explorer:
https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18

Nuklai (NAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nuklai (NAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 9.55B
$ 9.55B$ 9.55B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 16.02M
$ 16.02M$ 16.02M
Alle tiders Høj:
$ 0.076
$ 0.076$ 0.076
Alle tiders Lav:
$ 0.001363821954259033
$ 0.001363821954259033$ 0.001363821954259033
Nuværende pris:
$ 0.001677
$ 0.001677$ 0.001677

Nuklai (NAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Nuklai (NAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NAI's tokenomics, kan du udforske NAI tokens live-pris!

Sådan køber du NAI

Er du interesseret i at tilføje Nuklai (NAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Nuklai (NAI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for NAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor NAI måske er på vej hen? Vores NAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

