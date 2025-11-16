TAC (TAC) Tokenomics

TAC (TAC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i TAC (TAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:08:48 (UTC+8)
USD

TAC (TAC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAC (TAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 55.92M
$ 55.92M$ 55.92M
Alle tiders Høj:
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.005592
$ 0.005592$ 0.005592

TAC (TAC) Information

TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.

Officiel hjemmeside:
https://tac.build/
Hvidbog:
https://docs.tac.build/
Block Explorer:
https://tonviewer.com/EQBE_gBrU3mPI9hHjlJoR_kYyrhQgyCFD6EUWfa42W8T7EBP

TAC (TAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TAC (TAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TAC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TAC's tokenomics, kan du udforske TAC tokens live-pris!

Sådan køber du TAC

Er du interesseret i at tilføje TAC (TAC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TAC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

TAC (TAC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TAC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TAC Prisprediktion

Vil du vide, hvor TAC måske er på vej hen? Vores TAC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

mc_how_why_title
