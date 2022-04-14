Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics

Partisia Blockchain (MPC) Information

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Officiel hjemmeside:
https://partisiablockchain.com/
Hvidbog:
https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation
Block Explorer:
https://browser.partisiablockchain.com/

Markedsværdi:
$ 7.27M
$ 7.27M$ 7.27M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 359.07M
$ 359.07M
$ 359.07M$ 359.07M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 20.26M
$ 20.26M
$ 20.26M$ 20.26M
Alle tiders Høj:
$ 0.969
$ 0.969
$ 0.969$ 0.969
Alle tiders Lav:
$ 0.004261437024344198
$ 0.004261437024344198$ 0.004261437024344198
Nuværende pris:
$ 0.02026
$ 0.02026$ 0.02026

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Partisia Blockchain (MPC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MPC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MPC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MPC's tokenomics, kan du udforske MPC tokens live-pris!

Partisia Blockchain (MPC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MPC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MPC Prisprediktion

Vil du vide, hvor MPC måske er på vej hen? Vores MPC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

