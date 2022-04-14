Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Partisia Blockchain (MPC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Partisia Blockchain (MPC) Information Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. Officiel hjemmeside: https://partisiablockchain.com/ Hvidbog: https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation Block Explorer: https://browser.partisiablockchain.com/ Køb MPC nu!

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Partisia Blockchain (MPC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 359.07M $ 359.07M $ 359.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.26M $ 20.26M $ 20.26M Alle tiders Høj: $ 0.969 $ 0.969 $ 0.969 Alle tiders Lav: $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 Nuværende pris: $ 0.02026 $ 0.02026 $ 0.02026 Få mere at vide om Partisia Blockchain (MPC) pris

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Partisia Blockchain (MPC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MPC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MPC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MPC's tokenomics, kan du udforske MPC tokens live-pris!

