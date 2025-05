MPC

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

NavnMPC

RangNo.1631

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.03%

Cirkulationsforsyning312,965,602.3191

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud553,810,781.8625

Cirkulationshastighed0.3129%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6931521212647741,2024-03-19

Laveste pris0.007607216813090679,2025-05-27

Offentlig blockchainMPC

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.