MongCoin (MONG) Information The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Officiel hjemmeside: https://mong.life Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Køb MONG nu!

MongCoin (MONG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MongCoin (MONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Samlet udbud $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Cirkulerende forsyning $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Alle tiders Høj: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 Alle tiders Lav: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Nuværende pris: $ 0.000000004283 $ 0.000000004283 $ 0.000000004283 Få mere at vide om MongCoin (MONG) pris

MongCoin (MONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MongCoin (MONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONG's tokenomics, kan du udforske MONG tokens live-pris!

