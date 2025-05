MONG

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

NavnMONG

RangNo.1670

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning581,196,039,603,956

Max Udbud690,000,000,000,000

Samlet Udbud690,000,000,000,000

Cirkulationshastighed0.8423%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000000354717971428,2023-05-06

Laveste pris0.000000000014558853,2023-04-26

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

