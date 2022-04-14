Mode Network (MODE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mode Network (MODE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mode Network (MODE) Information Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Officiel hjemmeside: https://www.mode.network/ Hvidbog: https://docs.mode.network/ Block Explorer: https://explorer.mode.network/ Køb MODE nu!

Mode Network (MODE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mode Network (MODE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.31M
Samlet udbud --
Cirkulerende forsyning $ 2.50B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): --
Alle tiders Høj: $ 0.206
Alle tiders Lav: $ 0.000998987259358957
Nuværende pris: $ 0.002125
Få mere at vide om Mode Network (MODE) pris

Mode Network (MODE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mode Network (MODE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MODE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MODE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MODE's tokenomics, kan du udforske MODE tokens live-pris!

Sådan køber du MODE Er du interesseret i at tilføje Mode Network (MODE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MODE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MODE på MEXC nu!

Mode Network (MODE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MODE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MODE prishistorikken nu!

MODE Prisprediktion Vil du vide, hvor MODE måske er på vej hen? Vores MODE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MODE Tokens prisprediktion nu!

