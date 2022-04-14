MetaMUI (MMUI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MetaMUI (MMUI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MetaMUI (MMUI) Information MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Officiel hjemmeside: https://sovereignwallet.network/ Hvidbog: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Block Explorer: https://scan.metamui.id/dashboard Køb MMUI nu!

MetaMUI (MMUI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MetaMUI (MMUI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.29M $ 31.29M $ 31.29M Samlet udbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Cirkulerende forsyning $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.56M $ 52.56M $ 52.56M Alle tiders Høj: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 Alle tiders Lav: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Nuværende pris: $ 0.0657 $ 0.0657 $ 0.0657 Få mere at vide om MetaMUI (MMUI) pris

MetaMUI (MMUI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MetaMUI (MMUI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MMUI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MMUI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MMUI's tokenomics, kan du udforske MMUI tokens live-pris!

Sådan køber du MMUI Er du interesseret i at tilføje MetaMUI (MMUI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MMUI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MMUI på MEXC nu!

MetaMUI (MMUI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MMUI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MMUI prishistorikken nu!

MMUI Prisprediktion Vil du vide, hvor MMUI måske er på vej hen? Vores MMUI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MMUI Tokens prisprediktion nu!

