FLOW (FLOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i FLOW (FLOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

FLOW (FLOW) Information Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. Officiel hjemmeside: https://flow.com Hvidbog: https://www.flow.com/technical-paper Block Explorer: https://www.flowscan.io/

FLOW (FLOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FLOW (FLOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 622.98M $ 622.98M $ 622.98M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 46.403 $ 46.403 $ 46.403 Alle tiders Lav: $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 Nuværende pris: $ 0.3888 $ 0.3888 $ 0.3888 Få mere at vide om FLOW (FLOW) pris

FLOW (FLOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FLOW (FLOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLOW's tokenomics, kan du udforske FLOW tokens live-pris!

Sådan køber du FLOW Er du interesseret i at tilføje FLOW (FLOW) til din portefølje?

FLOW (FLOW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLOW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLOW prishistorikken nu!

FLOW Prisprediktion Vil du vide, hvor FLOW måske er på vej hen? Vores FLOW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLOW Tokens prisprediktion nu!

