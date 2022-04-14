My Lovely Planet (MLC) Tokenomics Få vigtig indsigt i My Lovely Planet (MLC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

My Lovely Planet (MLC) Information My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.mylovelyplanet.org/ Hvidbog: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Køb MLC nu!

My Lovely Planet (MLC) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 18.07M
Samlet udbud $ 230.00M
Cirkulerende forsyning $ 71.78M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.89M
Alle tiders Høj: $ 0.999
Alle tiders Lav: $ 0.07323672467418013
Nuværende pris: $ 0.2517

My Lovely Planet (MLC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for My Lovely Planet (MLC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MLC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MLC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MLC's tokenomics, kan du udforske MLC tokens live-pris!

Sådan køber du MLC Er du interesseret i at tilføje My Lovely Planet (MLC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MLC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MLC på MEXC nu!

My Lovely Planet (MLC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MLC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MLC prishistorikken nu!

MLC Prisprediktion Vil du vide, hvor MLC måske er på vej hen? Vores MLC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MLC Tokens prisprediktion nu!

