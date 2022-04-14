Mina Protocol (MINA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mina Protocol (MINA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mina Protocol (MINA) Information Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Officiel hjemmeside: https://minaprotocol.com/ Hvidbog: https://minaprotocol.com/docs Block Explorer: https://minaexplorer.com/ Køb MINA nu!

Mina Protocol (MINA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mina Protocol (MINA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 237.19M $ 237.19M $ 237.19M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Alle tiders Lav: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Nuværende pris: $ 0.1902 $ 0.1902 $ 0.1902 Få mere at vide om Mina Protocol (MINA) pris

Mina Protocol (MINA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mina Protocol (MINA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MINA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MINA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MINA's tokenomics, kan du udforske MINA tokens live-pris!

Sådan køber du MINA Er du interesseret i at tilføje Mina Protocol (MINA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MINA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MINA på MEXC nu!

Mina Protocol (MINA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MINA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MINA prishistorikken nu!

MINA Prisprediktion Vil du vide, hvor MINA måske er på vej hen? Vores MINA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MINA Tokens prisprediktion nu!

