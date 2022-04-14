MINE COIN (MIH) Tokenomics Få vigtig indsigt i MINE COIN (MIH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MINE COIN (MIH) Information MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants. Officiel hjemmeside: https://mineholdings.io/ Hvidbog: https://mih.gitbook.io/mine-holdings Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF Køb MIH nu!

MINE COIN (MIH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MINE COIN (MIH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 414.00M $ 414.00M $ 414.00M Alle tiders Høj: $ 0.3663 $ 0.3663 $ 0.3663 Alle tiders Lav: $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 Nuværende pris: $ 0.207 $ 0.207 $ 0.207 Få mere at vide om MINE COIN (MIH) pris

MINE COIN (MIH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MINE COIN (MIH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIH's tokenomics, kan du udforske MIH tokens live-pris!

