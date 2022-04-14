Metahero (METAHERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metahero (METAHERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metahero (METAHERO) Information Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Officiel hjemmeside: https://metahero.io Hvidbog: https://www.metahero.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 Køb METAHERO nu!

Metahero (METAHERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metahero (METAHERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.88M $ 8.88M $ 8.88M Alle tiders Høj: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Alle tiders Lav: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 Nuværende pris: $ 0.000888 $ 0.000888 $ 0.000888 Få mere at vide om Metahero (METAHERO) pris

Metahero (METAHERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metahero (METAHERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METAHERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METAHERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METAHERO's tokenomics, kan du udforske METAHERO tokens live-pris!

