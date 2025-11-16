Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomics

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yooldo Games (ESPORTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 77.80M
$ 77.80M$ 77.80M
Samlet udbud
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
Cirkulerende forsyning
$ 231.35M
$ 231.35M$ 231.35M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 302.67M
$ 302.67M$ 302.67M
Alle tiders Høj:
$ 0.41805
$ 0.41805$ 0.41805
Alle tiders Lav:
$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288
Nuværende pris:
$ 0.3363
$ 0.3363$ 0.3363

Yooldo Games (ESPORTS) Information

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Officiel hjemmeside:
https://www.yooldo.gg/
Hvidbog:
https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Yooldo Games (ESPORTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ESPORTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ESPORTS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

