Stargate Finance (STG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stargate Finance (STG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Stargate Finance (STG) Information Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Officiel hjemmeside: https://stargate.finance/ Hvidbog: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 Køb STG nu!

Stargate Finance (STG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stargate Finance (STG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 115.40M $ 115.40M $ 115.40M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 660.95M $ 660.95M $ 660.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 174.60M $ 174.60M $ 174.60M Alle tiders Høj: $ 4.338 $ 4.338 $ 4.338 Alle tiders Lav: $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 Nuværende pris: $ 0.1746 $ 0.1746 $ 0.1746 Få mere at vide om Stargate Finance (STG) pris

Stargate Finance (STG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stargate Finance (STG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STG's tokenomics, kan du udforske STG tokens live-pris!

Sådan køber du STG Er du interesseret i at tilføje Stargate Finance (STG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STG på MEXC nu!

Stargate Finance (STG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STG prishistorikken nu!

STG Prisprediktion Vil du vide, hvor STG måske er på vej hen? Vores STG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STG Tokens prisprediktion nu!

