MarsDAO (MDAO) Information The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Officiel hjemmeside: https://daomars.com/ Hvidbog: https://docs.daomars.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb Køb MDAO nu!

MarsDAO (MDAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MarsDAO (MDAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Samlet udbud $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M Cirkulerende forsyning $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Alle tiders Høj: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Alle tiders Lav: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Nuværende pris: $ 0.0243 $ 0.0243 $ 0.0243 Få mere at vide om MarsDAO (MDAO) pris

MarsDAO (MDAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MarsDAO (MDAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MDAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MDAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MDAO's tokenomics, kan du udforske MDAO tokens live-pris!

MarsDAO (MDAO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MDAO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MDAO prishistorikken nu!

MDAO Prisprediktion Vil du vide, hvor MDAO måske er på vej hen? Vores MDAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MDAO Tokens prisprediktion nu!

