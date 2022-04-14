Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Heroes of Mavia (MAVIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Heroes of Mavia (MAVIA) Information Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Officiel hjemmeside: https://mavia.com Hvidbog: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Køb MAVIA nu!

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Heroes of Mavia (MAVIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.39M $ 21.39M $ 21.39M Samlet udbud $ 256.99M $ 256.99M $ 256.99M Cirkulerende forsyning $ 123.35M $ 123.35M $ 123.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.56M $ 44.56M $ 44.56M Alle tiders Høj: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 Alle tiders Lav: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Nuværende pris: $ 0.1734 $ 0.1734 $ 0.1734 Få mere at vide om Heroes of Mavia (MAVIA) pris

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Heroes of Mavia (MAVIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAVIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAVIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAVIA's tokenomics, kan du udforske MAVIA tokens live-pris!

Sådan køber du MAVIA Er du interesseret i at tilføje Heroes of Mavia (MAVIA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAVIA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MAVIA på MEXC nu!

Heroes of Mavia (MAVIA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAVIA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAVIA prishistorikken nu!

MAVIA Prisprediktion Vil du vide, hvor MAVIA måske er på vej hen? Vores MAVIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAVIA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!