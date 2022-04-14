MARS4 (MARS4) Tokenomics Få vigtig indsigt i MARS4 (MARS4), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MARS4 (MARS4) Information Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Officiel hjemmeside: https://www.mars4.me/ Hvidbog: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Køb MARS4 nu!

MARS4 (MARS4) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MARS4 (MARS4), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 251.44K $ 251.44K $ 251.44K Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 405.04K $ 405.04K $ 405.04K Alle tiders Høj: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Alle tiders Lav: $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 Nuværende pris: $ 0.00010126 $ 0.00010126 $ 0.00010126 Få mere at vide om MARS4 (MARS4) pris

MARS4 (MARS4) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MARS4 (MARS4) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MARS4 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MARS4 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MARS4's tokenomics, kan du udforske MARS4 tokens live-pris!

