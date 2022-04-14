MetaMars (MARS) Tokenomics
MetaMars (MARS) Information
MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.
MetaMars (MARS) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MetaMars (MARS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
MetaMars (MARS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for MetaMars (MARS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal MARS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange MARS tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår MARS's tokenomics, kan du udforske MARS tokens live-pris!
Sådan køber du MARS
Er du interesseret i at tilføje MetaMars (MARS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MARS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
MetaMars (MARS) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for MARS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
MARS Prisprediktion
Vil du vide, hvor MARS måske er på vej hen? Vores MARS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
