LooksRare (LOOKS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i LooksRare (LOOKS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
LooksRare (LOOKS) Information

LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating.

Officiel hjemmeside:
https://looksrare.org/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E

LooksRare (LOOKS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LooksRare (LOOKS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.47M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 999.94M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 20.47M
Alle tiders Høj:
$ 7.092
Alle tiders Lav:
$ 0.008192741667220475
Nuværende pris:
$ 0.020472
LooksRare (LOOKS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for LooksRare (LOOKS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LOOKS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LOOKS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LOOKS's tokenomics, kan du udforske LOOKS tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.