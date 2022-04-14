Houdini Swap (LOCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Houdini Swap (LOCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Houdini Swap (LOCK) Information Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Officiel hjemmeside: https://houdiniswap.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Køb LOCK nu!

Houdini Swap (LOCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Houdini Swap (LOCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.60M $ 18.60M $ 18.60M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 91.48M $ 91.48M $ 91.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.33M $ 20.33M $ 20.33M Alle tiders Høj: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Alle tiders Lav: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 Nuværende pris: $ 0.2033 $ 0.2033 $ 0.2033 Få mere at vide om Houdini Swap (LOCK) pris

Houdini Swap (LOCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Houdini Swap (LOCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOCK's tokenomics, kan du udforske LOCK tokens live-pris!

