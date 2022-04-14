Adventure Gold (AGLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Adventure Gold (AGLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Adventure Gold (AGLD) Information AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Officiel hjemmeside: https://adventurelayer.xyz Hvidbog: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Køb AGLD nu!

Adventure Gold (AGLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Adventure Gold (AGLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.82M $ 54.82M $ 54.82M Samlet udbud $ 96.00M $ 96.00M $ 96.00M Cirkulerende forsyning $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.07M $ 68.07M $ 68.07M Alle tiders Høj: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Alle tiders Lav: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Nuværende pris: $ 0.7091 $ 0.7091 $ 0.7091 Få mere at vide om Adventure Gold (AGLD) pris

Adventure Gold (AGLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Adventure Gold (AGLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGLD's tokenomics, kan du udforske AGLD tokens live-pris!

Sådan køber du AGLD Er du interesseret i at tilføje Adventure Gold (AGLD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AGLD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AGLD på MEXC nu!

Adventure Gold (AGLD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AGLD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AGLD prishistorikken nu!

AGLD Prisprediktion Vil du vide, hvor AGLD måske er på vej hen? Vores AGLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGLD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!