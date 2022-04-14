USD1 (USD1) Tokenomics Få vigtig indsigt i USD1 (USD1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

USD1 (USD1) Information USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. Officiel hjemmeside: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Hvidbog: https://www.worldlibertyfinancial.com Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d Køb USD1 nu!

USD1 (USD1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USD1 (USD1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.0088 $ 1.0088 $ 1.0088 Alle tiders Lav: $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 Nuværende pris: $ 0.9999 $ 0.9999 $ 0.9999 Få mere at vide om USD1 (USD1) pris

USD1 (USD1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USD1 (USD1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USD1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USD1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USD1's tokenomics, kan du udforske USD1 tokens live-pris!

Sådan køber du USD1 Er du interesseret i at tilføje USD1 (USD1) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe USD1, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber USD1 på MEXC nu!

USD1 (USD1) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for USD1 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk USD1 prishistorikken nu!

USD1 Prisprediktion Vil du vide, hvor USD1 måske er på vej hen? Vores USD1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USD1 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!