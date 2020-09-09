Bella (BEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bella (BEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bella (BEL) Information Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Officiel hjemmeside: https://bella.fi/ Hvidbog: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 Køb BEL nu!

Bella (BEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bella (BEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.38M $ 20.38M $ 20.38M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 Alle tiders Lav: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Nuværende pris: $ 0.2548 $ 0.2548 $ 0.2548 Få mere at vide om Bella (BEL) pris

Bella (BEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bella (BEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEL's tokenomics, kan du udforske BEL tokens live-pris!

Sådan køber du BEL Er du interesseret i at tilføje Bella (BEL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BEL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BEL på MEXC nu!

Bella (BEL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BEL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BEL prishistorikken nu!

BEL Prisprediktion Vil du vide, hvor BEL måske er på vej hen? Vores BEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!