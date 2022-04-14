iMe Lab (LIME) Tokenomics

iMe Lab (LIME) Tokenomics

Få vigtig indsigt i iMe Lab (LIME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

iMe Lab (LIME) Information

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Officiel hjemmeside:
https://imem.app/
Hvidbog:
https://imem.gitbook.io/faq-eng
Block Explorer:
https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU

iMe Lab (LIME) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iMe Lab (LIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.01M
$ 10.01M$ 10.01M
Samlet udbud
$ 996.08M
$ 996.08M$ 996.08M
Cirkulerende forsyning
$ 754.34M
$ 754.34M$ 754.34M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 13.22M
$ 13.22M$ 13.22M
Alle tiders Høj:
$ 0.139
$ 0.139$ 0.139
Alle tiders Lav:
$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121$ 0.003896189795708121
Nuværende pris:
$ 0.01327
$ 0.01327$ 0.01327

iMe Lab (LIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for iMe Lab (LIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LIME tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LIME's tokenomics, kan du udforske LIME tokens live-pris!

Sådan køber du LIME

Er du interesseret i at tilføje iMe Lab (LIME) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LIME, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

iMe Lab (LIME) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for LIME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LIME Prisprediktion

Vil du vide, hvor LIME måske er på vej hen? Vores LIME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.