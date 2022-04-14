iMe Lab (LIME) Tokenomics Få vigtig indsigt i iMe Lab (LIME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

iMe Lab (LIME) Information iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. Officiel hjemmeside: https://imem.app/ Hvidbog: https://imem.gitbook.io/faq-eng Block Explorer: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Køb LIME nu!

iMe Lab (LIME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iMe Lab (LIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Samlet udbud $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Cirkulerende forsyning $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.22M $ 13.22M $ 13.22M Alle tiders Høj: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Alle tiders Lav: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 Nuværende pris: $ 0.01327 $ 0.01327 $ 0.01327 Få mere at vide om iMe Lab (LIME) pris

iMe Lab (LIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for iMe Lab (LIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIME's tokenomics, kan du udforske LIME tokens live-pris!

Sådan køber du LIME Er du interesseret i at tilføje iMe Lab (LIME) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LIME, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LIME på MEXC nu!

iMe Lab (LIME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LIME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LIME prishistorikken nu!

LIME Prisprediktion Vil du vide, hvor LIME måske er på vej hen? Vores LIME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LIME Tokens prisprediktion nu!

