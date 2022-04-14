LBRY Credits (LBC) Tokenomics Få vigtig indsigt i LBRY Credits (LBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LBRY Credits (LBC) Information LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Officiel hjemmeside: https://lbry.com/ Hvidbog: https://lbry.tech Block Explorer: https://explorer.lbry.com Køb LBC nu!

LBRY Credits (LBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LBRY Credits (LBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Samlet udbud $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Cirkulerende forsyning $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Alle tiders Høj: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 Alle tiders Lav: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Nuværende pris: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 Få mere at vide om LBRY Credits (LBC) pris

LBRY Credits (LBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LBRY Credits (LBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LBC's tokenomics, kan du udforske LBC tokens live-pris!

