Love Bit (LB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Love Bit (LB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Love Bit (LB) Information LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance). Officiel hjemmeside: https://www.lovebit.org Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8613d52D74a48883A51bAdF8b25ab066714087Da Køb LB nu!

Love Bit (LB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Love Bit (LB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 166.53M $ 166.53M $ 166.53M Alle tiders Høj: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Alle tiders Lav: $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 Nuværende pris: $ 0.000000793 $ 0.000000793 $ 0.000000793 Få mere at vide om Love Bit (LB) pris

Love Bit (LB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Love Bit (LB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LB's tokenomics, kan du udforske LB tokens live-pris!

Sådan køber du LB Er du interesseret i at tilføje Love Bit (LB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LB på MEXC nu!

Love Bit (LB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LB prishistorikken nu!

LB Prisprediktion Vil du vide, hvor LB måske er på vej hen? Vores LB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!