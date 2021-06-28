KishuInu (KISHU) Tokenomics Få vigtig indsigt i KishuInu (KISHU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KishuInu (KISHU) Information Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Officiel hjemmeside: https://kishu.finance/ Hvidbog: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Køb KISHU nu!

KishuInu (KISHU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KishuInu (KISHU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Samlet udbud $ 1,000,000.00T $ 1,000,000.00T $ 1,000,000.00T Cirkulerende forsyning $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.66M $ 60.66M $ 60.66M Alle tiders Høj: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00000000006066 $ 0.00000000006066 $ 0.00000000006066 Få mere at vide om KishuInu (KISHU) pris

KishuInu (KISHU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KishuInu (KISHU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KISHU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KISHU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KISHU's tokenomics, kan du udforske KISHU tokens live-pris!

Sådan køber du KISHU Er du interesseret i at tilføje KishuInu (KISHU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KISHU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KISHU på MEXC nu!

KishuInu (KISHU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KISHU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KISHU prishistorikken nu!

KISHU Prisprediktion Vil du vide, hvor KISHU måske er på vej hen? Vores KISHU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KISHU Tokens prisprediktion nu!

