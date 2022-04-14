Alaya AI (AGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alaya AI (AGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alaya AI (AGT) Information Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Officiel hjemmeside: https://www.aialaya.io/#/ Hvidbog: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Køb AGT nu!

Alaya AI (AGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alaya AI (AGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.32M $ 25.32M $ 25.32M Alle tiders Høj: $ 0.038701 $ 0.038701 $ 0.038701 Alle tiders Lav: $ 0.004422784568202473 $ 0.004422784568202473 $ 0.004422784568202473 Nuværende pris: $ 0.005063 $ 0.005063 $ 0.005063 Få mere at vide om Alaya AI (AGT) pris

Alaya AI (AGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alaya AI (AGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGT's tokenomics, kan du udforske AGT tokens live-pris!

Alaya AI (AGT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AGT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AGT prishistorikken nu!

