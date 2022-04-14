Alaya AI (AGT) Tokenomics

Alaya AI (AGT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Alaya AI (AGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Alaya AI (AGT) Information

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Officiel hjemmeside:
https://www.aialaya.io/#/
Hvidbog:
https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274

Alaya AI (AGT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alaya AI (AGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 8.27M
$ 8.27M$ 8.27M
Samlet udbud
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.63B
$ 1.63B$ 1.63B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 25.32M
$ 25.32M$ 25.32M
Alle tiders Høj:
$ 0.038701
$ 0.038701$ 0.038701
Alle tiders Lav:
$ 0.004422784568202473
$ 0.004422784568202473$ 0.004422784568202473
Nuværende pris:
$ 0.005063
$ 0.005063$ 0.005063

Alaya AI (AGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Alaya AI (AGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AGT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AGT's tokenomics, kan du udforske AGT tokens live-pris!

Sådan køber du AGT

Er du interesseret i at tilføje Alaya AI (AGT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AGT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Alaya AI (AGT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AGT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AGT Prisprediktion

Vil du vide, hvor AGT måske er på vej hen? Vores AGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.