Jupiter (JUP) Information Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network. Officiel hjemmeside: https://jup.ag/ Block Explorer: https://solscan.io/token/JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN Køb JUP nu!

Jupiter (JUP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jupiter (JUP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Samlet udbud $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Cirkulerende forsyning $ 3.06B $ 3.06B $ 3.06B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.54B $ 3.54B $ 3.54B Alle tiders Høj: $ 1.8456 $ 1.8456 $ 1.8456 Alle tiders Lav: $ 0.3063747642827529 $ 0.3063747642827529 $ 0.3063747642827529 Nuværende pris: $ 0.5059 $ 0.5059 $ 0.5059 Få mere at vide om Jupiter (JUP) pris

Dybdegående Token-struktur af Jupiter (JUP) Dyk dybere ned i, hvordan JUP tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Overview Jupiter (JUP) is the governance token for the Jupiter Exchange ecosystem on Solana. The maximum supply is 10 billion JUP. The token is designed to facilitate governance, incentivize participation, and support ecosystem growth. Issuance Mechanism Total Supply: 10,000,000,000 JUP were minted at genesis.

10,000,000,000 JUP were minted at genesis. Initial Distribution: Tokens were split equally between team and community wallets. Allocation Mechanism Allocation Category Amount (JUP) % of Total Supply Vesting/Locking Details Team Members 2,000,000,000 20% Vests over 2 years after a 1-year cliff Strategic Reserve 2,000,000,000 20% Locked for at least 1 year; 6 months' notice before any liquidity event Liquidity Provision 1,000,000,000 10% 250M JUP used in launch pool, locked for 7 days during initial sale Airdrops (4 rounds) 4,000,000,000 40% No disclosed vesting schedule Contributors & Grants 1,000,000,000 10% No disclosed vesting schedule Launch Pool: 250 million JUP (2.5%) allocated to a single-sided USDC-JUP DLMM pool for the initial sale, locked for 7 days.

250 million JUP (2.5%) allocated to a single-sided USDC-JUP DLMM pool for the initial sale, locked for 7 days. Airdrop: The first airdrop targeted users who interacted with Jupiter before November 2023. Future airdrops are planned for "Jupuary" (January). Usage and Incentive Mechanism Governance: JUP is intended for voting on ecosystem decisions (e.g., launchpad projects, disputes, grants). As of early 2024, full governance functionality was not yet operational.

JUP is intended for voting on ecosystem decisions (e.g., launchpad projects, disputes, grants). As of early 2024, full governance functionality was not yet operational. Staking & Rewards: Users can lock JUP to receive voting power and participate in DAO governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from platform and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome.

Users can lock JUP to receive voting power and participate in DAO governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from platform and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome. Liquidity Provision: JUP is used in liquidity pools, especially during the launch phase, to bootstrap trading and price discovery.

JUP is used in liquidity pools, especially during the launch phase, to bootstrap trading and price discovery. Platform Fees: Jupiter itself does not charge protocol fees, but integrators can set platform fees on swaps. These fees are collected in the output or input token, depending on swap mode. Locking and Unlocking Mechanism Team Allocation: 1-year cliff, then vests over 2 years.

1-year cliff, then vests over 2 years. Strategic Reserve: Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event.

Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event. Launch Pool: Tokens locked for 7 days during the initial sale.

Tokens locked for 7 days during the initial sale. Airdrops & Grants: No public vesting or locking schedule disclosed. Unlocking Time Team: Unlocks begin after 1 year, then linear vesting over 2 years.

Unlocks begin after 1 year, then linear vesting over 2 years. Strategic Reserve: No unlock before 1 year; any unlock requires 6 months' advance notice.

No unlock before 1 year; any unlock requires 6 months' advance notice. Launch Pool: Unlocked after 7 days from the start of the sale.

Unlocked after 7 days from the start of the sale. Community Allocations: No specific unlock schedule disclosed. Summary Table Mechanism Details Issuance 10B JUP minted at genesis Allocation 50% Team/Strategic, 50% Community (Airdrops, Grants, Liquidity) Usage Governance, staking rewards, liquidity, platform fee integration Incentives Staking rewards (ASR), airdrops, launchpad participation Locking Team: 1-year cliff + 2-year vest; Strategic: 1-year lock + 6 months' notice; others N/A Unlocking Team: after 1 year; Strategic: after 1 year + notice; Launch pool: after 7 days Additional Notes No protocol fees are charged by Jupiter, but integrators can set their own.

are charged by Jupiter, but integrators can set their own. DAO and governance are evolving, with staking and voting mechanisms being rolled out.

are evolving, with staking and voting mechanisms being rolled out. Transparency: Some allocations (e.g., airdrops, grants) lack detailed public vesting schedules. For further details, see Jupiter's official documentation and governance portal.

Jupiter (JUP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jupiter (JUP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JUP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JUP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JUP's tokenomics, kan du udforske JUP tokens live-pris!

Jupiter (JUP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JUP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JUP prishistorikken nu!

JUP Prisprediktion Vil du vide, hvor JUP måske er på vej hen? Vores JUP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JUP Tokens prisprediktion nu!

